Учителя посадили за насилие над школьниками Учителя биологии из Петербурга осудили на 17,5 года по обвинению в насилии над школьниками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший учитель биологии одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга Виктор Ласточкин приговорен к 17 с половиной годам заключения в колонии строго режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Его признали виновным в развратных действиях в отношении 13-летних учеников.

Суд назначил Ласточкину наказание по п.б ч.4 ст.132 (Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении лиц, не достигших 14-лет) УК РФ (4 эпизода) в виде лишения свободы сроком на 17,5 лет в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования, организации досуга, оздоровления, связанных с участием несовершеннолетних сроком на 17 лет, — говорится в сообщении.

По версии следствия, учитель в октябре и ноябре 2021 года в пoмещении лаборантского кабинета школы совершил развратные действия в отношении двух учеников 7-го класса. В ходе cледствия был выявлен ряд аналогичных преступлений, всего 19 эпизoдов.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Омска на протяжении двух лет насиловал трех малолетних детей — пятилетнюю дочь и двух ее младших братьев. О зверствах отца узнала старшая 19-летняя дочь и в октябре 2022 года обратилась в правоохранительные органы. На тот момент дети уже были изъяты органами опеки, но по причине алкогольной зависимости родителей, а не из-за надругательств со стороны обвиняемого.

Также стало известно, что в Ленинградской области при попытке сбежать от полицейских погиб известный психолог, обвиняемый в педофилии. Основатель Института биосенсорной психологии сорвался с крыши и упал с высоты четырехэтажного дома.