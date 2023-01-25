Многодетный отец из Омска два года насиловал своих малолетних детей В Омске многодетный отец на протяжении двух лет насиловал пятилетнюю дочь и двоих сыновей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многодетный отец из Омска на протяжении двух лет насиловал трех малолетних детей — пятилетнюю дочь и двоих младших сыновей. О зверствах отца узнала старшая19-летняя дочь и в октябре 2022 года обратилась в правоохранительные органы. На тот момент дети уже были изъяты органами опеки, но по причине алкогольной зависимости родителей, а не из-за надругательств со стороны обвиняемого, сообщает «КП — Омск».

По ходатайству следствия мужчину поместили под стражу. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд. Омичу грозит от 12 до 20 лет колонии, — передает издание.

В ходе следствия супруги были лишены родительских прав. Дети были изъяты органами опеки еще в июле 2022 года из-за злоупотребления алкоголем родителями, уточнили в СУ СК РФ по Омской области. Дети не жаловались на насилие со стороны отца, так как не понимали, что он с ними делал.

По данным СК РФ по Омской области, подозреваемый обвиняется в 15 эпизодах преступления по п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («насильственные действия сексуального характера, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Обвиняемый был заключен под стражу, рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в суд.

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