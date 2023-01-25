Обвиняемый в педофилии известный психолог погиб, убегая по крыше от полиции «112»: в Ленобласти при попытке убежать по крыше от полиции погиб подозреваемый в педофилии психолог Тонков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленинградской области при попытке сбежать от полицейских по крыше погиб основатель Института биосенсорной психологии Владимир Тонков, сообщает Telegram-канал «112». Он убегал от стражей порядка, но сорвался с крыши. Мужчину в прошлом году заподозрили в педофилии.

Вчера утром в дом профессора приехали сотрудники полиции. Владимир Тонков решил убежать от них и пытался скрыться через крышу, но сорвался. Падение с высоты четырёхэтажного дома стало смертельным, — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что летом 2022 года Тонков находился в деревне Мухоловка. Там, по информации «Фонтанки», он неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

«112» пишет, что в ходе обыска по месту проживания Тонкова были обнаружены фотографии обнаженных людей, которые позировали перед камерой в присутствии малолетних детей. Снимки были сделаны в доме погибшего.

Летом в педофилии заподозрили руководителя Федерации мотоциклетного спорта в Санкт-Петербурге. Его задержали за совращение 15-летнего мальчика. Преступление произошло в одном из домов на Кондратьевском проспекте. Мужчина заставил подростка раздеться, после чего совершил насильственные действия сексуального характера.