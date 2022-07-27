Главу Федерации мотоциклетного спорта Петербурга заподозрили в педофилии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководителя Федерации мотоциклетного спорта в Санкт-Петербурге задержали за совращение 15-летнего мальчика. Преступление произошло в одном из домов на Кондратьевском проспекте. Мужчина заставил подростка раздеться, после чего совершил насильственные действия сексуального характера, сообщил источник «Невских Новостей». Имя подозреваемого не уточняется.

Подозреваемый признался в содеянном и дал соответствующие показания сотрудникам полиции. Заведено уголовное дело п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении несовершеннолетнего). На данный момент он находится в изоляторе временного содержания.

В июне насильника из Петербурга нашли по ДНК спустя 26 лет. Как сообщалось, в 1996 году неизвестный изнасиловал 11-летнюю девочку в лифте на Муринском проспекте, тогда дело не раскрыли. ДНК подозреваемого совпало с образцом с места происшествия. Сейчас мужчине 46 лет, он живёт в Петербурге на улице Вербной, за это время несколько раз попадал в поле зрения полиции: он судим по статьям «Изнасилование» и «Кража».

Профессор криминалистики Анатолий Кустов ранее объяснил, как уберечь детей от педофилов. Он призвал максимально внимательно смотреть за своими детьми и особенно за кругом их общения, а также не терять бдительность со знакомыми семьи.