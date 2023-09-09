Ученик интерната в Петербурге надругался над 14-летним мальчиком в туалете

Фото: НАК

В Санкт-Петербурге ученик школы-интерната надругался над подростком в кабинке туалета, сообщил РЕН ТВ. По его информации, это произошло в учебном заведении на улице Шаумяна.

По данным источника, инцидент произошел вечером 7 сентября. В полицию обратилась мать пострадавшего, сообщившая, что над ее 14-летним сыном в интернате надругался 16-летний подросток. Информация передана следственным органам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на этой неделе в Петербурге задержали ученика 11-го класса, заподозренного в изнасиловании 12-летней девочки. Несовершеннолетнего задержали 6 сентября, он сознался в содеянном. СМИ сообщали, что на школьника завели дело о насильственных действиях сексуального характера.

Минувшей весной в селе Тулома под Мурманском подростки надругались над 11-летним мальчиком на заброшенной стройке. Следователи и прокуратура начали проверку после того, как в соцсетях появилось видео с издевательствами над ребенком. Предположительно, кадры были сняты еще в мае. СМИ писали, что пострадавший подросток имеет особенности развития. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о халатности, ход расследования взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.