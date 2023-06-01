Подростки надругались над мальчиком на заброшенной стройке Под Мурманском подростки надругались над мальчиком на заброшенной стройке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Тулома Мурманской области подростки надругались над 11-летним мальчиком на заброшенной стройке, передает РЕН ТВ со ссылкой на старшего помощника руководителя СКР региона Евгения Реброва. Прокуратура и следователи начали проверку после того, как в Сети появилась видеозапись с насилием над ребенком.

В ходе проверки устанавливаются причины и условия совершенных противоправных деяний, — заявил Ребров.

Издание Nord-News уточняет, что пострадавший подросток имеет задержку в развитии. Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева подтвердила, что взяла ситуацию с разбирательством под свой контроль.

Я держу ситуацию на личном контроле. По поручению губернатора Андрея Чибиса нахожусь на связи с правоохранительными органами, которые проводят проверку, — заявила омбудсмен.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки.

Ранее в Туве 10-летний школьник заявил, что его изнасиловали три подростка из спортивной секции, где он занимался национальной борьбой. Мальчик рассказал матери о произошедшем только после того, как женщина заметила его странное поведение после тренировок и проблемы со здоровьем. Женщина сразу обратилась в полицию.