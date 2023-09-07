В Петербурге одиннадцатиклассник изнасиловал 12-летнюю девочку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержан ученик 11-го класса, которого подозревают в изнасиловании 12-летней девочки, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Инцидент произошел в Кронштадтском районе в апреле текущего года. Против подростка завели дело по статье об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Насильника задержали 6 сентября, он признался в содеянном, — сообщил источник.

Ранее в Белгородской области в поселке Ровеньки массажиста местной районной больницы обвинили в домогательствах к 14-летней пациентке. 31-летний медик, по словам девочки, приставал к ней во время сеанса. Правоохранители выясняют, была ли девочка единственной жертвой мужчины.

В конце августа в Москве задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек в 2011 году. Мужчина действовал с подельником, личность которого тоже установлена. Последний объявлен в розыск. Оба мужчины были знакомы с несовершеннолетними.

1 августа в Анапе задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в покушении на половую неприкосновенность пяти несовершеннолетних девочке в лагере «Счастливое детство». Мужчина зашел в комнату отдыха и надругался над школьницами 10–12 лет. Одна девочка приехала на отдых из Подмосковья, остальные — из ДНР.