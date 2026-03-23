У жителей Петербурга возникли неполадки с оплатой парковки

В Санкт-Петербурге возникла проблема с оплатой парковки через интернет с использованием банковских карт, которые не привязаны к парковочному счету, сообщил ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Это касается и сервиса СБП.

При оплате через мобильный интернет наблюдаются затруднения использования банковских карт, не привязанных к парковочному счету, в том числе СБП, — говорится в сообщении.

Оплатить парковку можно через приложение «Парковки Санкт-Петербурга», используя парковочный счет и привязанную банковскую карту. Также можно воспользоваться СМС-сообщением или паркоматом.

