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09 июня 2026 в 11:49

Появились новые детали с места взрыва BMW в Балашихе

В Балашихе оцепили парковку, на которой взорвали BMW X3 с водителем

Фото: Стрингер/NEWS.ru
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В Балашихе оцепили парковку, на которой взорвался внедорожник BMW X3 с водителем, передает Telegram-канал «MSK1.RU. Новости Москвы. Россия». На месте работают экстренные службы и сотрудники Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что взрыв BMW мог произойти из-за самодельного взрывного устройства, установленного в районе пассажирских кресел. Специалисты внимательно изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали момент ЧП.

Взрыв прогремел в Балашихе рано утром 9 июня, около 06:30 по московскому времени. В результате ЧП также была повреждена проезжавшая мимо машина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

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