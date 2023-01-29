Трое детей погибли при пожаре в доме многодетной семьи в Краснодарском крае

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае, где проживала многодетная семья, сообщили в региональном отделе СКР. По данным следствия, в результате трагедии пострадала мать погибших, а также ее семи и 12-летние дочери. Пострадавших госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

СК также опубликовал видео, на котором показаны обугленные обломки дома. Судя по видеофрагменту, на месте работает группа следователей, а также сотрудники экстренных служб и полицейские. Проводится осмотр места происшествия.

Ранее в прокуратуре Амурской области сообщили, что шестилетняя девочка и ее мать погибли в результате пожара, который произошел в частном доме в селе Междугранка Белогорского округа Приамурья. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

До этого при пожаре в селе Павловка погибли двое детей 13 и 14 лет. Они воспитывались опекунами — дедушкой и бабушкой, родители были ограничены в правах. Во время инцидента в доме с детьми находилась бабушка, в настоящее время женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ее супруг спал на летней кухне и сумел вывести жену. Оба получили ожоги.