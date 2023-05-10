Трехлетний мальчик выпил жидкость для розжига и отравился в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге трехлетний мальчик выпил жидкость для розжига и отравился, сообщает портал «Оперативное прикрытие». Ребенка госпитализировали с химическим ожогом внутренних органов, сейчас он находится в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Инцидент произошел вечером 9 мая в Полежаевском парке в Санкт-Петербурге. Мальчик отпил немного зажигательной смеси из бутылки, после чего ему резко стало плохо.

Ранее в Москве девятилетний мальчик получил химический ожог языка и пищевода, выпив сок в кафе в центре города. Ребенка в срочном порядке госпитализировали. Инцидент произошел днем 1 мая в кафе на улице Солянка. Женщина пришла в заведение с ребенком и заказала ему сок в бутылке. После того как мальчик сделал несколько глотков, у него появились ожоги.

До этого двухлетний ребенок в Москве отравился, выпив жидкость для чистки унитазов. Малыша госпитализировали и диагностировали химический ожог верхних отделов пищеварительного тракта.