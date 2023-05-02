Девятилетний мальчик попил сок в кафе и получил химический ожог пищевода В Москве девятилетний ребенок обжег язык и пищевод соком в кафе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве девятилетний мальчик получил химический ожог языка и пищевода, выпив сок в кафе в центре города, сообщается на сайте столичной прокуратуры. Ребенка в срочном порядке госпитализировали, сейчас его жизнь находится вне опасности.

Инцидент произошел днем 1 мая в кафе на улице Солянка. Женщина пришла в заведение с ребенком и заказала ему сок в бутылке. После того как мальчик сделал несколько глотков, у него появились ожоги. По факту произошедшего организована проверка.

Материалы процессуальной проверки по данному факту с учетом требований уголовно-процессуального законодательства о подследственности переданы в территориальный орган столичного СК для дачи процессуальной оценки, в том числе по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Результаты процессуальной проверки контролируются Басманной межрайонной прокуратурой, — сообщили в ведомстве.

Ранее двухлетний ребенок в Москве отравился, выпив жидкость для чистки унитазов. Малыша госпитализировали и диагностировали химический ожог верхних отделов пищеварительного тракта.