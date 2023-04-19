Умирающий от жажды малыш напился жидкостью для чистки унитазов SHOT: в Москве двухлетний ребенок отравился средством для чистки унитазов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двухлетний ребенок в Москве отравился, выпив жидкость для чистки унитазов, сообщает Telegram-канал SHOT. Малыша госпитализировали и диагностировали химический ожог верхних отделов пищеварительного тракта.

Отравившегося ребенка с ожогами полости рта и пищевода доставили в отделение токсикологии столичной детской больницы № 13. Состояние пострадавшего не уточняется. Почему родители не усмотрели за малышом, неизвестно. По данным SHOT, сейчас с семьей ребенка работают полицейские.

Ранее в Курской области воспитанники детского приюта массово отравились жидкостью для вейпа. Дети жаловались на головные боли, рвоту и потемнение в глазах, некоторые из них стали вести себя более агрессивно.

Тем временем в Оренбуржье правоохранители разыскивают 22-летнюю жительницу Бузулука, выбросившую на помойку умершего четырехмесячного малыша. Тело младенца, которое было завернуто в пакет, при выгрузке мусора обнаружил сотрудник коммунальной службы. Криминалисты установили, что ребенок умер еще 15 апреля. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала пневмония. Молодая мать объявлена в розыск, предположительно, она могла покинуть город.