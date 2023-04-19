В Оренбуржье молодая мать выбросила тело умершего ребенка на помойку В Оренбуржье разыскивают мать, выбросившую тело умершего младенца в мусорный контейнер

Фото: oren.sledcom.ru

Правоохранительные органы Оренбургской области разыскивают 22-летнюю жительницу города Бузулука, которая, по предварительным данным, выбросила на помойку своего умершего четырехмесячного ребенка, сообщили KP.RU в региональном управлении СК РФ. Как уточняется, тело младенца обнаружил 19 апреля сотрудник коммунальной службы при выгрузке мусора из контейнера на улице Суворова.

Как установили следователи, малыш умер еще 15 апреля. Мать, испугавшись ответственности за его смерть, приняла решение избавиться от тела. Женщина завернула его в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорный контейнер. После этого она покинула город в неизвестном направлении.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Травм на теле ребенка не обнаружено. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что причиной смерти младенца стала пневмония.

Ведутся допросы свидетелей, назначена молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы. Мать ребенка объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае родители случайно отравили грудного младенца марганцовкой. Малышу по ошибке дали раствор перманганата калия вместо витамина D. Ребенка спасли врачи, в удовлетворительном состоянии он выписан из больницы.