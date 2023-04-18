Грудной младенец отравился марганцовкой в Забайкалье В Забайкальском крае родители случайно отравили грудного ребенка марганцовкой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Могойтуйском районе Забайкальского края грудному ребенку потребовалась срочная госпитализация в результате острого отравления перманганатом калия, известным как марганцовка, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения. По данным ведомства, родители случайно дали малышу марганцовку вместо витамина D.

Как рассказали медики, младенцу была вовремя оказана необходимая помощь, его уже выписали из больницы.

Выписан из краевой детской клинической больницы 17 апреля в удовлетворительном состоянии, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда и «солнцееда» Максима Лютого скончался в Сочи от истощения и пневмонии. Следователи провели обыски и изъяли документы в квартире у родителей ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Выяснилось, что после появления сына на свет родители не только не убедились в том, что малыш здоров, но даже не зарегистрировали его. Лютый пропагандирует в соцсетях сыроедение и фрукторианство, а также праноедение, призывая граждан питаться энергией солнца вместо еды. Блогер также рекомендует полностью отказаться от мяса.