Трех человек задержали под Челябинском после попытки диверсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинской области задержаны три человека после попытки диверсии на железной дороге, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ. Накануне злоумышленники пытались вывести из строя оборудование на перегоне Супряк — Цемзавод.

Мы подтверждаем факт задержания граждан, — сказали агентству в управлении ФСБ.

Как сообщалось ранее, диверсанты взломали два релейных шкафа на перегоне, а затем подожгли их. Нарушений в движении поездов инцидент за собой не повлек. На месте преступления обнаружили черную балаклаву.

Накануне стало известно о подобном инциденте в Новосибирске. Там злоумышленники подожгли релейный шкаф на перегоне Сибирская — Юность. Оборудование полностью выгорело, но на движении составов это никак не сказалось. На место оперативно прибыли экстренные службы и все потушили.

Двумя днями ранее неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино в Санкт-Петербурге. При осмотре места обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри, также нашли бутылку с горючей жидкостью. Движение поездов нарушено не было.