Власти Петербурга не откажутся от соли Беглов: власти Петербурга не откажутся от посыпания дорог и дворов солью

Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Коммунальные службы Санкт-Петербурга продолжат посыпать дороги и дворы солью в связи с гололедом, заявил губернатор города Александр Беглов. По его словам, эти меры применяются для безопасности жителей. При этом он подчеркнул, что сады и парки посыпаться солью не будут, передает корреспондент 78.RU.

Зима в этом году специфическая: постоянные перепады температур, такие качели от оттепели к заморозкам, ледяные дожди. Тем не менее дорожные предприятия вывезли уже более 1 млн кубометров снега, поэтому отказаться от материалов против гололеда мы не можем. Этот вопрос касается безопасности жителей. <...> Но мы используем ее [соль] только на дорогах и во дворах, в садах и парках соль не используется, — сказал Беглов.

Он отметил, что во избежание пылевых бурь дороги перестанут посыпать песком.

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