Юрист объяснила, как получить компенсацию за испорченную реагентами обувь Юрист Александрова посоветовала обращаться в прокуратуру из-за испорченной реагентами обуви

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Порча обуви из-за реагентов рассматривается российскими законами как вред имуществу, рассказала ФБА «Экономика сегодня» юрист Лариса Александрова. По ее словам, в таких случаях следует обращаться в прокуратуру и требовать специализированной экспертизы, которая установит связь между порчей обуви и противогололедными материалами. Эксперт отметила, что стоимость пары обуви благодаря этому можно будет взыскать во время суда.

Если обувь испортилась из-за противогололедных материалов — это вред имуществу. Те же самые сапоги и ботинки — это имущество граждан, и в процессе ходьбы по реагентам происходит их порча, — сказала Александрова.

Юрист добавила — если администрация района или города не реагирует на обращения граждан, следует обращаться в прокуратуру с доказательствами того, что обувь была испорчена из-за реагентов. Она пояснила, что если за экспертизу пришлось отдать собственные деньги, то это нужно указать после подачи искового заявления. Эксперт объяснила, что в таком случае при благоприятном стечении обстоятельств их в будущем можно будет взыскать. При это важно при покупке обуви не выбрасывать коробку и чек, свидетельствующий о стоимости товара.

Ветеринар Евгений Цыпленков ранее рассказал, что мази на основе воска и теплые сапоги помогут защитить лапы собак от реагентов зимой. По его словам, плотная текстура мази обволакивает подушечки лап, защищает их от холода и агрессивной внешней среды. Во избежание проблем со здоровьем у домашних питомцев ветеринар посоветовал избегать участки с реагентами во время прогулки.