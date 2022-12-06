Ветеринар объяснил, как защитить лапы собак от холода и реагентов Ветеринар Цыпленков посоветовал использовать восковые мази для защиты собачьих лап зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мази на основе воска и теплые сапоги помогут защитить лапы собак от реагентов зимой, рассказал NEWS.ru ветеринар Евгений Цыпленков. По его словам, плотная текстура мази обволакивает подушечки лап, защищает их от холода и агрессивной внешней среды. Во избежание проблем со здоровьем у домашних питомцев ветеринар посоветовал избегать участки с реагентами во время прогулки.

Самое главное — не ходить по химии. В холода, пока собака движется, ее лапам ничего не грозит: подушечки работают как сердце. Чем больше собака бегает и прыгает, тем лучше у нее кровоснабжение лап и они не замерзают. Если собака долго стоит, лапы замерзают моментально. Активные движения спасут от холода, — сказал Цыпленков.

Ветеринар подчеркнул, что мазь на основе воска не совсем подойдет при длительной прогулке, так как она может стереться и не будет никакого положительного эффекта.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, как подготовить будку собаки к зиме. По его словам, будку следует поднять над уровнем земли, чтобы она не промерзала в морозы. Он уточнил, что после этого следует утеплить стены, пол и потолок, учитывая при этом, что утеплитель не должен создавать эффект паровой бани. Вход в будку следует занавесить плотным материалом, чтобы собака не замерзала из-за сквозняков. Эксперт добавил, что также зимой стоит пересмотреть рацион собаки, сделав его более калорийным.