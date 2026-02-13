Зимняя Олимпиада — 2026
Судью в Адыгее заподозрили в получении особо крупной взятки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Следователи СК предъявили обвинение судье Шовгеновского районного суда Адыгеи в отставке Адаму Воитлеву в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ. По данным следствия, судья получил 2,5 млн рублей от подсудимого через посредника.

Следствием установлено, что в период с 10 июня 2023 года по 11 января 2024 года судья Воитлев, исполнявший обязанности председателя Шовгеновского районного суда Республики Адыгея, получил от подсудимого через посредника взятку в сумме 2,5 млн рублей, — говорится в сообщении.

Незаконное вознаграждение планировалось за то, чтобы суд вернул дело прокурору и снял арест с имущества подсудимого. Воитлев ушел в отставку в октябре 2025 года.

Ранее экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского госпитализировали в тюремную больницу накануне заседания по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов. Его представитель ходатайствовала о переносе слушаний, но не предоставила подтверждающих документов. В конце января Вороновский жаловался на ухудшение здоровья в СИЗО.

