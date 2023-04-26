Суд встал на сторону недовольных электронными повестками в Ленобласти Суд посчитал незаконным отказ согласовать митинг против электронных повесток в Мурино

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Василеостровский районный суд посчитал незаконным отказ администрации согласовать митинг против электронных повесток в Мурино Ленинградской области, передает Telegram-канал «Ротонда». Протестовать против новой формы уведомления о призыве в армию собирались представители партии «Яблоко», но им этого сделать не дали. Чиновники сослались на некий «протокол заседания оперативного штаба Ленинградской области», который, по словам «яблочников», противоречит региональному закону.

Судья Наталья Дугина признала отказ в согласовании митинга 20 апреля незаконным. Администрация Мурино теперь обязана снова «рассмотреть вопрос о месте, времени и условиях проведения публичного мероприятия».

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Сегодня в России начали раздавать повестки с предупреждением об ограничительных мерах в случае неявки в военкомат. В пресс-службе Западного военного округа подтвердили, что военкоматы в Санкт-Петербурге рассылают именно такие повестки.