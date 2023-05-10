Суд освободил приговоренного к девяти годам сына экс-губернатора Приговоренного к девяти годам тюрьмы сына экс-губернатора Левченко освободили досрочно

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко

Ангарский городской суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении депутата Законодательного собрания Иркутской области и сына экс-губернатора региона Андрея Левченко, сообщается на сайте суда. Осужденный за мошенничество выйдет на свободу на два года и два месяца раньше срока.

Суд, учитывая поведение за весь период отбывания наказания, принял решение: освободить осужденного Левченко А. С. от отбывания основного наказания в виде лишения свободы, условно-досрочно на 2 года 2 месяца, — говорится в сообщении.

Левченко был задержан 28 сентября 2020 года. В июле 2022 года Андрея Левченко приговорили к девяти годам лишения свободы за мошенничество. В марте 2023 года срок был сокращен до шести лет.

Левченко с сообщниками создал фирму-«прокладку», с помощью которой они необоснованно увеличивали стоимость ремонтных работ и поставок лифтового оборудования для Фонда капремонта многоквартирных домов в Иркутской области. В результате их противоправных действий региону был причинен ущерб более чем на 185 млн рублей.