Суд оставил под арестом сына экс-губернатора Левченко

https://static.news.ru/photo/56fe7914-1791-11eb-b829-fa163e074e61_660.jpg Андрей Левченко Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Арест депутата Законодательного собрания Иркутской области и сына экс-губернатора региона Андрея Левченко, которого обвиняют в мошенничестве, Мосгорсуд признал законным. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменения, жалоба защиты — без удовлетворения, — сказал представитель суда ТАСС.

До этого районный суд отправил Левченко в СИЗО до 20 ноября.

Андрей Левченко был задержан 28 сентября. Дома и на работе у сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко уже прошли обыски. Также оперативные действия были проведены и дома у экс-главы региона.

Левченко с сообщниками создал фирму-«прокладку», с помощью которой они необоснованно увеличивали стоимость ремонтных работ и поставок лифтового оборудования для Фонда капремонта многоквартирных домов в Иркутской области. В результате их противоправных действий региону был причинён ущерб более чем на 185 млн. рублей.

Ранее в рамках расследования этого уголовного дела к ответственности по той же статье был привлечён директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк.

Как писал NEWS.ru, ранее замглавы Московской таможни предъявили обвинение в получении взятки.