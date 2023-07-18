Пермякам выплатят 1,5 млн рублей за неудачную прививку их сыну 27 лет назад В Перми родителям выплатят компенсацию за прививку, сделавшую их сына инвалидом 27 лет назад

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В Перми суд постановил выплатить компенсацию родителям 39-летнего Андрея Волкова, который стал инвалидом и оказался прикован к креслу 27 лет назад из-за вакцинации от клещевого энцефалита, которую проводили в школе. В течение двух лет после произошедшего отец парня пытался добиться справедливости, но экспертиза постановила, что врачи не виноваты в произошедшем. Адвокат Евгений Козьминых рассказал KP.RU, что тогда было принято решение сделать независимую экспертизу: ее результаты подтвердили вину медиков, у которых не оказалось сред противошоковой и противоаллергической терапии.

В начале 2000-х годов судебная практика по врачебным делам только формировалась, поэтому денежные суммы, взыскиваемые в пользу пострадавших пациентов, были столь незначительными, вдобавок суды отказывали в компенсации вреда их ближайшим родственникам, поэтому первый суд присудил в пользу Андрей Волкова только 30 тысяч рублей, — уточнил адвокат.

Тогда родители потратили все полученные в качестве компенсации деньги на лекарства для сына, но почти через 30 лет решили снова подать иски к детской поликлинике. Отец и мать, чей ребенок по вине врачей стал пожизненным инвалидом, подали два обращения в суд. Адвокат объяснил, что иски были обоснованы нравственными и физическим страданиями из-за утраты здоровья близкого человека и невозможности ему помочь. Два года назад по этому делу женщине выплатили один миллион рублей. В 2023 году отцу постановили выплатить еще полтора миллиона рублей.

Я просил три миллиона рублей, но суд снизил сумму до полутора миллионов. Несмотря на это, мы довольны, ведь теперь сможем подыскать квартиру, из которой сын сам сможет выходить на улицу, ведь мы, увы, не вечные, — поделился отец.

В 1996 году в одной из школ Перми проводилась ревакцинация от клещевого энцефалита. Практики брать у родителей согласие на подобные процедуры еще не было. 13-летний школьник после первой прививки почувствовал недомогание, а после второй сделал несколько шагов и упал. После этого парень больше не смог встать на ноги. Сам пострадавший рассказал, что фельдшер долго не вызывала скорую, врачи приехали только после еще одного урока, когда у него уже онемели ноги и спина. Позже выяснилось, что у Волкова произошла редкая аллергическая реакция и на спасение у медиков было всего восемь минут.

Пострадавшему пришлось четыре месяца пролежать в больнице. Он заработал там проблемы с почками, также у мальчика появлялись пролежни. Волкову выплачивают пенсию по инвалидности, а детская поликлиника обязана пожизненно начислять ему прожиточный минимум. Но часто эти деньги приходится «выбивать»: выплаты могут не приходить по полгода.

В Солнечногорске ранее скончался шестилетний ребенок после трехлетнего пребывания в коме из-за ошибки врачей. Ребенок погиб в день вынесения приговора докторам — им дали по 3,5 и 4 года лишения свободы условно.