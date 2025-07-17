Инвалидам лечили зубы без наркоза в одном регионе России Инвалидам в Амурской области лечили зубы без наркоза

Люди с ограниченными возможностями в Амурской области получали стоматологическое лечение без анестезии, так как у местных клиник не было подразделений, обладающих соответствующими лицензиями, сообщает агентство PriamurMedia. Это было выявлено в ходе проверки прокуратурой Благовещенска.

После выявления нарушения прокуратурой был составлен иск, говорится в материале. Благовещенский городской суд удовлетворил это обращение, обязав региональный Минздрав обеспечить инвалидам условия для лечения зубов под общим наркозом.

Ранее врач-стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что набирающие популярность у россиян наборы с маркетплейсов для самолечения зубов могут быть опасны, так как имеются риски возникновения абсцесса или аллергии при их использовании. Материалы и инструменты, не прошедшие сертификацию, зачастую содержат вредные вещества, подчеркнула медик.

Об опасности подобных наборов для самостоятельного пломбирования заявила и главный врач стоматологической клиники Нина Семина. Бактерии, скапливающиеся в кариозной полости, остаются в ней и продолжают разрушать зуб при таком домашнем лечении, объяснила она.