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17 июля 2025 в 18:38

Инвалидам лечили зубы без наркоза в одном регионе России

Инвалидам в Амурской области лечили зубы без наркоза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди с ограниченными возможностями в Амурской области получали стоматологическое лечение без анестезии, так как у местных клиник не было подразделений, обладающих соответствующими лицензиями, сообщает агентство PriamurMedia. Это было выявлено в ходе проверки прокуратурой Благовещенска.

После выявления нарушения прокуратурой был составлен иск, говорится в материале. Благовещенский городской суд удовлетворил это обращение, обязав региональный Минздрав обеспечить инвалидам условия для лечения зубов под общим наркозом.

Ранее врач-стоматолог Наталья Тышкевич заявила, что набирающие популярность у россиян наборы с маркетплейсов для самолечения зубов могут быть опасны, так как имеются риски возникновения абсцесса или аллергии при их использовании. Материалы и инструменты, не прошедшие сертификацию, зачастую содержат вредные вещества, подчеркнула медик.

Об опасности подобных наборов для самостоятельного пломбирования заявила и главный врач стоматологической клиники Нина Семина. Бактерии, скапливающиеся в кариозной полости, остаются в ней и продолжают разрушать зуб при таком домашнем лечении, объяснила она.

Амурская область
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