Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 07:19

«Стреляли, сжигали, забирали всю воду»: раскрыты зверства ВСУ в Яблоновке

ВСУ сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР и отбирали у них воду

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные грабили и сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР во время оккупации населенного пункта, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки «Центр» с позывным Бусинка. По его словам, также противник отбирал у местных провизию и воду.

Говорили, что ВСУ повсюду стреляли. Также сжигали их дома. Они (ВСУ — ред.NEWS.ru) заходили в дома, забирали всю эту провизию и воду, — сказал боец.

Он добавил, что в поселке были колодцы, и это выручило жителей в трудной ситуации. Кроме того, бойцы ВС РФ делились полученной провизией.

Ранее украинский дрон-камикадзе стал причиной гибели мирных жителей в Дзержинске (ДНР). Беженец Сергей Малый рассказал, что в результате удара по дому погибли его соседи — мать и сын. Мужчина подчеркнул, что Дзержинск и до этого подвергался регулярным и целенаправленным атакам со стороны ВСУ.

До этого жительница приграничной Малой Локни 70-летняя Валентина Ушкалова сообщила, что столкнулась с украинскими военными, вторгшимися в Курскую область. Один из солдат подразделения убил ее соседку и собаку.

ВСУ
военные
Украина
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Свыше 30 дронов сбили и перехватили над Россией за ночь
«Вопреки воле»: в Германии раскрыли амбициозный план ЕС и Киева
В США обрадовались успехам Вэнса на переговорах по Украине в Великобритании
«Стреляли, сжигали, забирали всю воду»: раскрыты зверства ВСУ в Яблоновке
Украинские военные стали пропадать под Сумами целыми взводами
Силовики пресекли спланированную в Киеве диверсию на Транссибе
Стало известно, когда в России начнут доставлять товары беспилотниками
Тихонов раскрыл, как тренеры выгнали Домрачеву и Кузьмину из сборной России
Ученый рассказал, как улучшилось исследование опасных для Земли метеоритов
Стало известно, как ВСУ используют колумбийских наемников на фронте
На Украине объявили в розыск известного российского интеллектуала
Российские военные скрестили дрон с ручным гранатометом
Два техногиганта заплатят США часть выручки с продаж чипов в Китае
«Нет такого пути»: в США оценили шансы Запада подчинить Россию
Названо число жертв атаки ВСУ на Нижегородскую область
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Россиянам назвали лучший способ распорядиться 2 млн рублей
В зоне СВО ликвидировали рекламное лицо украинского «Азова»
Юрист объяснил, когда перекур может стоить работы
Во Франции указали на положение Зеленского из-за встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.