«Стреляли, сжигали, забирали всю воду»: раскрыты зверства ВСУ в Яблоновке ВСУ сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР и отбирали у них воду

Украинские военные грабили и сжигали дома жителей Яблоновки в ДНР во время оккупации населенного пункта, рассказал РИА Новости штурмовик 33-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки «Центр» с позывным Бусинка. По его словам, также противник отбирал у местных провизию и воду.

Говорили, что ВСУ повсюду стреляли. Также сжигали их дома. Они (ВСУ — ред.NEWS.ru) заходили в дома, забирали всю эту провизию и воду, — сказал боец.

Он добавил, что в поселке были колодцы, и это выручило жителей в трудной ситуации. Кроме того, бойцы ВС РФ делились полученной провизией.

Ранее украинский дрон-камикадзе стал причиной гибели мирных жителей в Дзержинске (ДНР). Беженец Сергей Малый рассказал, что в результате удара по дому погибли его соседи — мать и сын. Мужчина подчеркнул, что Дзержинск и до этого подвергался регулярным и целенаправленным атакам со стороны ВСУ.

До этого жительница приграничной Малой Локни 70-летняя Валентина Ушкалова сообщила, что столкнулась с украинскими военными, вторгшимися в Курскую область. Один из солдат подразделения убил ее соседку и собаку.