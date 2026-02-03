Старушка и мужчина охраняли уфимскую школу, куда пришел ребенок с оружием SHOT: на охрану гимназии №16 в Уфе поступали жалобы

Родители учеников жаловались на работу охраны в гимназии №16 Уфы, на которое было совершено нападение, передает Telegram-канал SHOT. По их словам, на которые ссылается источник, на посту часто находились пожилая женщина или мужчина, проявлявшие безразличие к своим обязанностям.

Источник утверждает, что в прошлом году в учебном заведении выявили нарушения требований антитеррористической защищенности. Директора тогда оштрафовали на 30 тысяч рублей. Последняя проверка прошла перед началом учебного года. Комиссия обнаружила ряд недочетов в системе безопасности, включая отсутствие контрольно-пропускного пункта на входе. Руководитель учреждения, в свою очередь, заявила о недостаточном финансировании на эти цели.

Мальчик с пневматическим оружием напал на школу утром 3 февраля. Инцидент произошел на третьем уроке. Для отвлечения внимания он воспользовался пожарной тревогой. Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавших в результате нападения. Он сообщил, что в школе никто не получил ранений. Однако, по данным SHOT, ранение в глаз получил один из учителей.