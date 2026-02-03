В Кремле подтвердили новую дату переговоров в Абу-Даби Песков: следующие переговоры в Абу-Даби пройдут с 4 по 5 февраля

Переговоры рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби начнутся в среду, 4 февраля, и продлятся до 5 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, изменения состава российской делегации не ожидается, передает ТАСС.

Если вы имеете ввиду переговоры рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продлится до четверга, то это будет та же делегация, что была в прошлый раз. Ее будет возглавлять [начальник ГРУ адмирал Игорь] Костюков, — сказал Песков.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. По его словам, она понимает, что Киеву нужно временное перемирие, а не полноценное урегулирование конфликта, потому его задача — затянуть или сорвать переговоры.

Прежде стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.