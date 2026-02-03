Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:41

Глава Башкирии приехал в уфимскую гимназию, где произошла стрельба

Радий Хабиров Радий Хабиров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров прибыл в гимназию №16 в Уфе, где девятиклассник открыл стрельбу, передает ТАСС. На месте происшествия также присутствуют вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов, мэр Уфы Ратмир Мавлиев и председатель госкомитета республики по ЧС Кирилл Первот. Журналистов внутрь здания не пускают.

Ранее сообщалось, что девятиклассник, напавший на уфимскую гимназию № 16, пришел в школу с травматическим пистолетом и выстрелил в учителя. Инцидент произошел на третьем уроке.

Также сообщалось, что учитель гимназии получил ранение в глаз. Педагог рассказал, что сейчас чувствует себя нормально. Конфликт между учителем и школьником был давним: подросток затаил злобу из-за постоянных замечаний педагога по поводу поведения и оценок.

Криминалист Михаил Игнатов предположил, что нападение ученика на школу в Уфе могло быть вызвано действиями украинских мошенников или террористов, которые используют интернет для целенаправленной психологической обработки подростков. Специалист отметил, что подростки часто поддаются внушению из-за комплексов и уверенности в мягком наказании.

