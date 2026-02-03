Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:24

Появились кадры задержания напавшего на школу в Уфе мальчика

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Сети появились кадры задержания девятиклассника, который совершил нападение на уфимскую гимназию №16. На обнародованном видео запечатлено, как сотрудники Росгвардии и полиции выводят подростка из здания учебного заведения, сообщает Telegram-канал «112».

По факту нападения на школу было возбуждено уголовное дело. Предварительно известно, что в результате нападения пострадал учитель истории.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что девятиклассник, напавший на школу в Уфе в Башкирии, за день до инцидента опубликовал в соцсетях песню о стрельбе и предупредил о готовящейся атаке.

Ученик гимназии в разговоре с NEWS.ru предположил, что нападение девятиклассника на школу могло быть вызвано травлей со стороны сверстников. По словам очевидца, после включения сирены педагоги забаррикадировались в классах вместе с детьми, пока нападавший, пропустивший первые уроки, стрелял в одноклассников и учителя.

Сразу после инцидента в гимназию приехал глава МВД Башкирии генерал-майор Александр Воронежский. На месте также работают сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб.

Уфа
задержания
школы
Башкортостан
полиция
школьники
