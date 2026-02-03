Медиаюрист назвал способы снизить количество судебных дел в отношении СМИ

Фотографии необходимо исключить из объектов доверительного права, заявил медиаюрист Михаил Хохолков. Как пишет «ФедералПресс», по его словам, это позволит уменьшить количество судебных дел в отношении СМИ.

На наш взгляд, самое простое решение — это внесение поправок в Гражданский кодекс. Причем эти поправки с минимальными, нулевыми тратами решают глобальную проблему. Нам всего лишь нужно исключить из объектов доверительного управления фотографии, — рассказал Хохолков.

Медиаюрист отметил, что издания часто сталкиваются с «юридическим экстремизмом» за якобы неправомерное использование фотографий. Он отметил, что для добросовестных авторов необходимо оставить возможность защищать свои авторские права в суде.

Ранее сообщалось, что профессиональный фотограф обратился в суд с иском к своей бывшей девушке, которая после расставания разместила в соцсетях сделанные им снимки и видео. Согласно материалам дела, истец и ответчица состояли в отношениях и проживали совместно.