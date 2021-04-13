Стало известно состояние пострадавших при пожаре на «Невской мануфактуре»

https://static.news.ru/photo/c57d8e98-9c66-11eb-bec0-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/spb_today

Четырёх сотрудников МЧС госпитализировали после тушения пожара в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге. Двое из них до сих пор находятся в тяжёлом состоянии.

Двух госпитализировали в тяжёлом состоянии с 60% и 50% ожогов тела. Ещё у одного 20-процентный ожог, он находится в больнице в удовлетворительном состоянии. А у четвёртого — артериальная гипертензия, мужчину тоже госпитализировали, — сообщил «360» информированный источник.

Кроме того, в тот день был госпитализирован 19-летний парень, который находился рядом с «Невской мануфактурой» во время пожара. Он отравился продуктами горения, его состояние удовлетворительное.

«Невская мануфактура» загорелась в понедельник, 12 апреля. Историческое здание расположено на Октябрьской набережной, пожар произошёл в помещении в производственном корпусе на четвёртом и пятом этажах, они арендованы мебельной фабрикой.

Как писал NEWS.ru, по факту крупного пожара в здании «Невской мануфактуры» заведено уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека». В рамках этого дела следователи Санкт-Петербурга задержали 48-летнего гендиректора АО «Невская мануфактура» и его 37-летнего заместителя.

Следователи уже выяснили, что подозреваемые достоверно знали, что в 2020 и в 2021 годах сотрудники МЧС РФ по Санкт-Петербургу выявляли ряд нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с которыми эксплуатация зданий мануфактуры не должна была осуществляться. В результате этих нарушений и произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тысяч кв. метров, повлёкшее смерть одного пожарного и госпитализацию в тяжёлом состоянии двух его коллег.