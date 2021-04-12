По делу о пожаре задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его зам

https://static.news.ru/photo/7177d35a-9c28-11eb-8b21-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Балогуров/spb_today/vk.com

По факту крупного пожара в здании «Невской мануфактуры» заведено уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека». В рамках этого дела следователи Санкт-Петербурга задержали 48-летнего гендиректора АО «Невская мануфактура» и его 37-летнего заместителя.

Задержаны генеральный директор АО «Невская мануфактура» 1973 года рождения и его заместитель 1984 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении им обвинения, — сообщили в СК РФ.

Следователи уже выяснили, что подозреваемые достоверно знали, что в 2020 и в 2021 годах сотрудники МЧС РФ по Санкт-Петербургу выявляли ряд нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с которыми эксплуатация зданий мануфактуры не должна была осуществляться. В результате этих нарушений и произошло возгорание комплекса нежилых помещений на площади около 4 тысяч кв. метров, повлёкшее смерть одного пожарного и госпитализацию в тяжёлом состоянии двух его коллег.

«Невская мануфактура» загорелась в понедельник, 12 апреля. Историческое здание расположено на Октябрьской набережной, пожар произошёл в помещении в производственном корпусе на четвёртом и пятом этажах, они арендованы мебельной фабрикой.

Как писал NEWS.ru, при тушении пожара на «Невской мануфактуре» погиб один спасатель, ещё трое пострадали: двое из них в тяжёлом состоянии, у одного обгорели только руки. Пострадавших доставили в центр экстренной медицины имени Никифорова и НИИ скорой помощи. Двое наиболее пострадавших пожарных были введены в медикаментозную кому. У одного из них ожоги 60% тела.

Ликвидация возгорания ведётся до сих пор. Ей занимаются 350 человек и 73 единицы техники.