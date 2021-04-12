Стало известно состояние пострадавших в пожаре на «Невской мануфактуре»

При тушении пожара на «Невской мануфактуре» погиб один спасатель, ещё трое пострадали: двое из них в тяжёлом состоянии, у одного обгорели только руки.
Как
Двое наиболее пострадавших пожарных были введены в медикаментозную кому. У одного из них ожоги 60% тела.
Ликвидация возгорания ведётся до сих пор. Ей занимаются 350 человек и 73 единицы техники.
«Невская мануфактура» загорелась в понедельник, 12 апреля. Историческое здание расположено на Октябрьской набережной, пожар произошёл в помещении в производственном корпусе на четвёртом и пятом этажах, они арендованы мебельной фабрикой.
Ранее NEWS.ru писал, что оперативная группа, сформированная из сотрудников центрального аппарата МЧС РФ, выехала в Санкт-Петербург для помощи в ликвидации пожара на «Невской мануфактуре». Также ранее выяснилось, что при проверке в здании выявили нарушения требований пожарной безопасности.