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Стало известно состояние пострадавших в пожаре на «Невской мануфактуре»

09:33, 13 апреля 2021
Фото: spb_today/vk.com

При тушении пожара на «Невской мануфактуре» погиб один спасатель, ещё трое пострадали: двое из них в тяжёлом состоянии, у одного обгорели только руки.

Как сообщил «МК» со ссылкой на экстренные службы, пострадавших доставили в центр экстренной медицины имени Никифорова и НИИ скорой помощи.

Двое наиболее пострадавших пожарных были введены в медикаментозную кому. У одного из них ожоги 60% тела.

Ликвидация возгорания ведётся до сих пор. Ей занимаются 350 человек и 73 единицы техники.

«Невская мануфактура» загорелась в понедельник, 12 апреля. Историческое здание расположено на Октябрьской набережной, пожар произошёл в помещении в производственном корпусе на четвёртом и пятом этажах, они арендованы мебельной фабрикой.

Ранее NEWS.ru писал, что оперативная группа, сформированная из сотрудников центрального аппарата МЧС РФ, выехала в Санкт-Петербург для помощи в ликвидации пожара на «Невской мануфактуре». Также ранее выяснилось, что при проверке в здании выявили нарушения требований пожарной безопасности.

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