Тушить «Невскую мануфактуру» отправили спасателей из Москвы

https://static.news.ru/photo/1a91d692-9c16-11eb-bcd0-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Выдревич/ТАСС

Оперативная группа, сформированная из сотрудников центрального аппарата МЧС РФ, выехала в Санкт-Петербург для помощи в ликвидации пожара на «Невской мануфактуре», сообщила пресс-служба ведомства.

По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Петербургу, — сказано в сообщении.

Всего ликвидацией пожара занимаются 350 человек и 73 единицы техники, тушение продолжается до сих пор.

Мануфактура загорелась в понедельник, 12 апреля. Кровля и межэтажные перекрытия в здании рухнули. Локализовали пожар в 22:22 на площади 10 тысяч квадратных метров.

Во время работ погиб один пожарный, ещё трое пострадали, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии. Медики ввели их в медикаментозную кому, у одного из них ожоги до 60% тела. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, при проверке в здании выявили нарушения требований пожарной безопасности.