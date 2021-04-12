Тушить «Невскую мануфактуру» отправили спасателей из Москвы

Оперативная группа, сформированная из сотрудников центрального аппарата МЧС РФ, выехала в Санкт-Петербург для помощи в ликвидации пожара на «Невской мануфактуре», сообщила пресс-служба ведомства.
По поручению министра МЧС России Евгения Зиничева оперативная группа выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Петербургу, — сказано в сообщении.
Всего ликвидацией пожара занимаются 350 человек и 73 единицы техники, тушение продолжается до сих пор.
Мануфактура загорелась в понедельник, 12 апреля. Кровля и межэтажные перекрытия в здании рухнули. Локализовали пожар в 22:22 на площади 10 тысяч квадратных метров.
Во время работ погиб один пожарный, ещё трое пострадали, двое из них — в крайне тяжёлом состоянии. Медики ввели их в медикаментозную кому, у одного из них ожоги до 60% тела. Третий пожарный получил ожоги руки, угрозы для его жизни нет.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, при проверке в здании выявили нарушения требований пожарной безопасности.