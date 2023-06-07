Стало известно, сколько жителей Херсонской области пропали без вести Мэр Новой Каховки: семь жителей Херсонской области пропали без вести после затопления

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Семь человек пропали без вести в результате затопления прибрежных районов Херсонской области, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, село Корсунка 6 июня полностью ушло под воду. Из прибрежных районов было перемещено около 900 человек, передает ТАСС.

По словам Леонтьева уровень воды в прибрежных районах Херсонской области снизился уже на 35 см. Чиновник отметил, что в область приезжают волонтеры со всей России.

Новую Каховку и другие прибрежные районы Херсонской области затопило после разрушения Каховской ГЭС и дамбы. О ЧП на Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня, позже появилась информация о полном ее затоплении. В Евросоюзе возложили ответственность за разрушения на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее диверсией по приказу из Киева. При этом украинские власти утверждают, что в подрыве станции виновна российская сторона.

Как сообщили ранее в администрации Новокаховского городского округа, уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать. Он добавил, что вода ушла из города «буквально на один-два сантиметра». Глава города при этом подчеркнул, что это не общая тенденция, но отметил, что ситуация остается контролируемой.