Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 08:09

Стало известно об отмененных рейсах в Пулково

В Пулково отменили 25 рейсов на вылет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Пулково отменили 25 рейсов на вылет, передает пресс-служба воздушной гавани. Также были задержаны свыше 40 самолетов. Аэропорт вернулся к штатной работе.

Аэропорт Пулково возвращается к штатной работе. Все ограничения сняты. На текущий момент более 2х часов задержано — более 40 рейсов, отменено на вылет — 25 рейсов, — сказано в сообщении.

Утром 31 марта, губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты. После этого появилась информация, что введенный ночью 30 марта режим воздушной опасности отменен.

Ранее сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату.

Пулково
задержки
отмены
самолеты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.