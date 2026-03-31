Стало известно об отмененных рейсах в Пулково В Пулково отменили 25 рейсов на вылет

В Пулково отменили 25 рейсов на вылет, передает пресс-служба воздушной гавани. Также были задержаны свыше 40 самолетов. Аэропорт вернулся к штатной работе.

Утром 31 марта, губернатор Александр Дрозденко сообщил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты. После этого появилась информация, что введенный ночью 30 марта режим воздушной опасности отменен.

Ранее сообщалось, что почти 180 россиян, следовавших рейсом из Хургады в Санкт-Петербург, застряли в аэропорту Хельсинки из-за ограничений на прием воздушных судов в Пулково. Одна из пассажирок рассказала, что финская сторона обеспечила людей одеялами, водой и качественным питанием, а для детей организовала игровую комнату.