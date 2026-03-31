31 марта 2026 в 07:14

В Ленобласти отменена воздушная опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Ленобласти отменена воздушная опасность, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Дрозденко. Режим был введен в 23:05 по московскому времени 30 марта.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области, — написал он.

До этого, утром 31 марта, Дрозденко сообщил, что над Ленобластью было сбито 38 беспилотников, в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. По его словам, в поселке Молодцово обломки ударили по остеклению трех жилых домов, школы и Центра соцзащиты.

Утром 30 марта пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 102 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Азовского моря.

Ранее выяснилось, что объявленная в третий раз за сутки воздушная опасность в трех районах Ленинградской области оказалась ложной. Дрозденко объяснил, что инцидент произошел из-за технической ошибки, вызванной нестабильной работой Сети. Сообщение о воздушной тревоге было отправлено в его официальный канал Telegram повторно.

Александр Дрозденко
БПЛА
опасность
Ленобласть
В Ленобласти отменена воздушная опасность
