Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 12:05

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

Минздрав Башкирии: восемь пострадавших в ДТП с автобусом остаются в больнице

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Башкирии восемь человек остаются в больнице после ДТП с туристическим автобусом, один из них в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Семеро других пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

Один из госпитализированных пациентов находится в тяжелом, но стабильном состоянии и проходит лечение в реанимации. Остальные семеро с травмами различной степени тяжести находятся в сознании, их состояние оценивается как стабильное, — сказано в сообщении.

Для оказания помощи пострадавшим в больницу прибыли специалисты Республиканской клинической больницы им. Куватова. В ведомстве отметили, что все пациенты осмотрены, им назначено необходимое лечение.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что минимум 20 туристов пострадали в массовой аварии с автобусом. Он отметил, что в селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали.

Об аварии стало известно вечером 27 июля. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся на 35-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги. По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртии, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Россия
Башкирия
ДТП
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бил сковородой, отрезал язык: цыган изнасиловал и убил беременную школьницу
Роскомнадзор отреагировал на данные о блокировке WhatsApp и VPN
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 28 июля, фото и видео
Утечки газа на месте взрыва в Астрахани нет
Сенаторы предложили расширить соцподдержку участников СВО
В списке Эпштейна появилось еще одно известное имя
Выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» откроется в Москве
Лучший бомбардир сборной Казахстана перешел в московское «Динамо»
Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном прекращении огня
Крупный аэропорт пожаловался на сбои после инцидента с «Аэрофлотом»
Стали известны самые популярные у телефонных мошенников методы «развода»
На Урале женщину приговорили к 24 годам по делу об убийстве ребенка
Лавров объяснил важность предстоящего визита Путина в Китай
«Даст энтузиазм давить еще больше»: политолог о победе Трампа над Европой
Врач предупредила, как можно заразиться гепатитом
Таиланд раскрыл количество жертв конфликта с Камбоджей
Генпрокуратура назвала причину сбоев в системах «Аэрофлота»
Песков оценил вероятность телефонного разговора Путина с Эрдоганом
Доллар упадет до 50 рублей? Курс сегодня, 28 июля, что с евро и юанем
Рекордный рой БПЛА, теракт на Кубани, удар фрегата: ВСУ атакуют РФ 28 июля
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.