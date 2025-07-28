Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии Минздрав Башкирии: восемь пострадавших в ДТП с автобусом остаются в больнице

В Башкирии восемь человек остаются в больнице после ДТП с туристическим автобусом, один из них в тяжелом состоянии, передает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Семеро других пострадавших получили травмы средней степени тяжести.

Один из госпитализированных пациентов находится в тяжелом, но стабильном состоянии и проходит лечение в реанимации. Остальные семеро с травмами различной степени тяжести находятся в сознании, их состояние оценивается как стабильное, — сказано в сообщении.

Для оказания помощи пострадавшим в больницу прибыли специалисты Республиканской клинической больницы им. Куватова. В ведомстве отметили, что все пациенты осмотрены, им назначено необходимое лечение.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что минимум 20 туристов пострадали в массовой аварии с автобусом. Он отметил, что в селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали.

Об аварии стало известно вечером 27 июля. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, опрокинулся на 35-м километре автодороги Малояз — Верхние Киги. По предварительным данным, 38-летний житель Удмуртии, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.