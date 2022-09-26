Стало известно о состоянии начальника военкомата Усть-Илимска Глава Иркутской области: военком Усть-Илимска находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Начальник военного комиссариата Усть-Илимска, где утром произошла стрельба, Александр Елисеев находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По его словам, врачи борются за жизнь пострадавшего.

Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь, — написал Кобзев.

Глава региона добавил, что ему стыдно, что подобное происходит «в то время, когда мы, наоборот, должны быть едины». В связи с ЧП Кобзев дал поручение усилить меры безопасности. Глава региона попросил граждан сохранять спокойствие.

Ранее в Усть-Илимске Руслан Зинин открыл огонь в военкомате. Как он прошел туда с оружием, пока неизвестно. Очевидец в разговоре с NEWS.ru рассказал, что военком был ранен в живот.

Позднее сообщалось, что нападавшему этим летом исполнилось 25 лет. Он проживает в Усть-Илимске, не работает и должен был быть мобилизован 26 сентября.

Зинина подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Он доставлен в медучреждение, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.