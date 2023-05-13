Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по Юбилейному Два человека госпитализированы в результате удара ВСУ по Юбилейному в Луганске

Фото: Представительство ЛНР в СЦКК

После удара ВСУ по Юбилейному в Луганске два человека были госпитализированы, сообщила в своем Telegram-канале сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова. По ее словам, есть и другие пострадавшие.

Есть пострадавшие, в том числе и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы, — написала Лантратова.

Она добавила, что военные предполагают, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow.

По данным корреспондента RT, обстрел района продолжается и в настоящее время. Журналист уточнил, что идет атака беспилотников или ракет. Работает ПВО, интернет отключен.

Утром Вооруженные силы Украины начали обстреливать Луганск. Ракетный удар был нанесен по поселку Юбилейный. В некоторых домах осколками снарядов оказались выбиты стекла в окнах, а также повреждены крыши. По словам очевидцев, был слышен один взрыв, после чего над городом начал подниматься столб дыма.

Представительство ЛНР в СЦКК ранее сообщило, что 12 мая Луганск был обстрелян ракетами Storm Shadow производства Британии и Франции. Кроме того, по данным СЦКК ЛНР, ВСУ запустили одну ракету противодействия противовоздушной обороне ADM-160B MALD производства США.