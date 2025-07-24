Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24 Спасатели из Якутии и Хабаровского края отправились к месту крушения Ан-24

К месту крушения пассажирского самолета Ан-24 в Тындинском округе направлены спасатели из Якутии и Хабаровского края, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале. По его словам, сейчас на месте работает более 100 человек и 20 единиц техники.

Для ликвидации последствий крушения задействованы все экстренные службы. <...> Крушение самолета — страшная трагедия. Выражаю соболезнования родственникам погибших, — написал Орлов.

По данным губернатора, на место аварии также направлены группы спасателей из Тынды, Сковородина, Зеи и Свободного. Работы на месте продолжаются.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по расследованию крушения Ан-24, назначив ее руководителем министра транспорта Андрея Никитина. В состав комиссии также вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, представители ключевых министерств и губернатор региона.

Вместе с тем авиаэксперт Юрий Сытник заявил, что точную причину катастрофы можно будет установить только после тщательного изучения всей документации. По его словам, специалистам предстоит изучить погодные условия, состояние самолета и качество топлива для объективного расследования крушения.