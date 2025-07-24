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24 июля 2025 в 11:50

Заслуженный пилот ответил, удастся ли установить причину крушения Ан-24

Пилот Сытник: для установления причин крушения Ан-24 изучат всю документацию

Спасатели МЧС России следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности Спасатели МЧС России следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности Фото: t.me/mchs_official*

Причину крушения Ан-24 в Амурской области установят после изучения документации, заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, специалисты проведут детальный анализ всех обстоятельств инцидента, включая метеоусловия и техническое состояние самолета. Он отметил, что расследование займет время, но позволит точно определить факторы, приведшие к катастрофе.

Нужно внимательно разбираться и смотреть, что там произошло при крушении Ан-24, какое место, какие были метеоусловия. Это все осталось, потому что в аэропорту есть диспетчер, начальник аэропорта, скорее всего, какая-то метеослужба есть. Потом есть общие прогнозы, которые даются. С авиационной техникой тоже будут разборы, сейчас поднимут документацию, когда делалась форма, какая форма делалась, как обслуживался самолет, какое топливо заправляли. Анализы сейчас все возьмут, там остатки где-то остались, будут работать специалисты, и все будет понятно. Поэтому сегодня говорить о причинах еще рано, — пояснил Сытник.

Ранее стало известно, что погода позволяла аэропорту Тынды принимать самолеты в момент крушения Ан-24. Погода была переменчива, присутствовала значительная облачность.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину было доложено о крушении самолета Ан-24 в Амурской области. Он добавил, что доклад о таких события — это «естественный» процесс.

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