Появились кадры стихийного мемориала в Тынде после крушения Ан-24

Мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своем Telegram-канале опубликовал кадры стихийного мемориала, появившегося в Тынде после авиакатастрофы с пассажирским самолетом Ан-24. Он лично посетил памятное место. По словам Орлова, горожане с самого утра несут к мемориалу цветы, игрушки и свечи.

Посетил стихийный мемориал, который появился в Тынде в память о погибших в авиакатастрофе. С самого утра жители города несут сюда цветы, игрушки, свечи. Произошла страшная трагедия. Скорбим, — говорится в сообщении.

Ранее в Благовещенском соборе состоялась траурная служба по жертвам авиакатастрофы с Ан-24. В храме собрались люди, чтобы почтить память погибших в этом трагическом событии. Власти Амурской области также объявили трехдневный траур.

До этого Орлов сообщал, что крушение Ан-24 могло произойти по причине технических неполадок или из-за ошибки экипажа воздушного судна. По его словам, на месте инцидента проводят работу спасатели, а также сотрудники Следственного комитета.