Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 18:17

Россиянам объяснили, когда завершится конфликт Таиланда и Камбоджи

Депутат Журавлев: Таиланд и Камбоджа скоро вернутся к миру ради туризма

Фото: Nitola/Xinhua/Global Look Press

Обострение на границе Таиланда и Камбоджи скоро сойдет на нет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru. Стороны традиционно избегают эскалации из-за рисков для туристической отрасли, отметил он.

Для обеих стран крайне важен туризм: в Камбодже он приносит около 10% ВВП, а в Таиланде и вовсе достигает 50%. Поэтому любые волнения экономике не идут на пользу, — объяснил депутат.

Журавлев подчеркнул, что часто туристы, отдыхающие на пляжах тайской Паттайи, планируют также посетить Ангкор Ват в Камбодже, однако сейчас такой возможности нет. Из-за этого туристический бизнес несет серьезные убытки. По его словам, это делает конфликт невыгодным обеим сторонам и способствует его скорому завершению.

Парламентарий напомнил, что Таиланд и Камбоджа формально находятся в состоянии войны с 1962 года из-за спора вокруг храмового комплекса Преах Вихеар. Однако, добавил он, вооруженные стычки между странами всегда носили ограниченный характер и быстро сходили на нет — солдаты обеих армий вскоре начинали «любезно переговариваться» через границу.

Ранее командование Королевской армии Таиланда сообщило о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи. Отмечается, ее целью стало подавление попыток соседней страны закрепиться на спорной части границы. Атаки ведутся как с земли, так и с воздуха. Тайская сторона заявила об уничтожении как минимум двух камбоджийских танков.

Камбоджа
Таиланд
Алексей Журавлев
Госдума
туризм
Алина Модорова
А. Модорова
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двойник сына, белые голуби, молебен: как прошел день памяти Высоцкого
В Госдуме раскрыли, кто на самом деле стоит за протестами на Украине
Российский комик-иноагент оказался в шоке от жилья в Испании
Трамп раскрыл, когда состоятся переговоры Путина и Зеленского
Психолог объяснил эксцентричное поведение Илона Маска
«Люто ненавидят»: в ООН рассказали об отчаянии украинцев из-за ТЦК
Двое человек пострадало после атаки дронов ВСУ в Брянской области
Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове
Россия инициировала созыв Совбеза ООН по украинскому вопросу
«Русские прут катком»: в Чехии ужаснулись от наступления российских войск
На чем нельзя экономить при строительстве коммерческой недвижимости
Изменявший жене мужчина «спалился» из-за смертельного заболевания
Стало известно, сколько Масляков-младший заработал на КВН
Суд РФ пригрозил Google многомиллиардными штрафами за разбирательства в США
Милонов потребовал запретить женщинам носить стринги в открытых бассейнах
Участник СВО раскрыл, как в ЧВК «Вагнер» закаляли новичков
В российском детском лагере закрыли смену из-за вспышки энтеровируса
Маск роет могилу ВСУ? Почему Starlink «умер» по всей линии фронта
МЧС подготовило самолет для пострадавших при взрыве газа в Саратове
Водитель подорвался вместе с комбайном на мине во время работы в полях
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.