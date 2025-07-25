Россиянам объяснили, когда завершится конфликт Таиланда и Камбоджи Депутат Журавлев: Таиланд и Камбоджа скоро вернутся к миру ради туризма

Обострение на границе Таиланда и Камбоджи скоро сойдет на нет, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru. Стороны традиционно избегают эскалации из-за рисков для туристической отрасли, отметил он.

Для обеих стран крайне важен туризм: в Камбодже он приносит около 10% ВВП, а в Таиланде и вовсе достигает 50%. Поэтому любые волнения экономике не идут на пользу, — объяснил депутат.

Журавлев подчеркнул, что часто туристы, отдыхающие на пляжах тайской Паттайи, планируют также посетить Ангкор Ват в Камбодже, однако сейчас такой возможности нет. Из-за этого туристический бизнес несет серьезные убытки. По его словам, это делает конфликт невыгодным обеим сторонам и способствует его скорому завершению.

Парламентарий напомнил, что Таиланд и Камбоджа формально находятся в состоянии войны с 1962 года из-за спора вокруг храмового комплекса Преах Вихеар. Однако, добавил он, вооруженные стычки между странами всегда носили ограниченный характер и быстро сходили на нет — солдаты обеих армий вскоре начинали «любезно переговариваться» через границу.

Ранее командование Королевской армии Таиланда сообщило о начале военной операции «Война за землю» против Камбоджи. Отмечается, ее целью стало подавление попыток соседней страны закрепиться на спорной части границы. Атаки ведутся как с земли, так и с воздуха. Тайская сторона заявила об уничтожении как минимум двух камбоджийских танков.