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24 июля 2025 в 11:35

Раскрыты погодные условия в Тынде во время крушения Ан-24

Погодные условия подходили для посадки самолета в аэропорту Тынды

Крушение Ан-24 (архивное фото) Крушение Ан-24 (архивное фото) Фото: РИА Новости

Погода позволяла аэропорту Тынды принимать самолеты в момент крушения Ан-24, сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. Собеседник агентства отметил, что погода была переменчива, присутствовала значительная облачность.

Погодные условия в Тынде позволяли принимать и отправлять рейсы. Видимость была до 10 км, ветер до 2 м/с, шел слабый дождь, – заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что наземные службы потеряли связь с самолетом Ан-24 авиакомпании «Ангара», когда он пролетал над Амурской областью. Воздушное судно не подавало сигналов о нештатной ситуации во время полета. Экипаж должен был выйти на связь при прохождении контрольной точки неподалеку от аэропорта Тында. По данным СМИ, судно ушло на второй круг и пропало с радаров.

На борту самолета находились 46 человек. По информации губернатора Амурской области Василия Орлова, среди них пятеро детей. Воздушное судно выполняло рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. В МЧС уточнили, что обломки Ан-24 найдены в 15 километрах от Тынды. В поисках Ан-24 были задействованы свыше 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели продвигаются к месту крушения по труднодоступной местности.

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