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24 июля 2025 в 11:53

Министр транспорта и глава Росавиации направятся к месту крушения Ан-24

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе кабмина. Он также поручил министру транспорта Андрею Никитину и главе Росавиации Дмитрию Ядрову прибыть на место авиакатастрофы. Они вылетят в ближайшее время.

В ближайшее время по поручению Михаила Мишустина Андрей Никитин и Дмитрий Ядров вылетят к месту катастрофы, — говорится в заявлении.

Уточняется, что Никитин также возглавил созданную правительственную комиссию. Помимо Ядрова, в нее вошли руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Крушение Ан-24 в Амурской области произошло 24 июля. По данным источника, все пассажиры погибли. По предварительной версии, причиной крушения Ан-24 в Амурской области оказалась ошибка экипажа. Предполагается, что воздушное судно могло зацепить сопку при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

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Михаил Мишустин
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