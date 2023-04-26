Стало известно, когда по Крымскому мосту вновь пойдут поезда Упрдор «Тамань»: ж/д часть Крымского моста будет досрочно открыта в мае

Основные работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста завершены, движение поездов будет запущено в мае, заявил начальник управления федеральных автодорог «Тамань» Никита Храпов. Ранее власти России сообщали, что ремонт дороги будет закончен не раньше лета. По словам Храпова, работы на Крымском мосту производятся круглосуточно, передает ТАСС.

Все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста завершены. В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае, — сказал он.

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.

В СК РФ подтвердили версию о том, что к теракту на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы. Установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к взрыву бомбы, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что восстановление Крымского моста после террористической атаки в октябре 2022 года продолжается. По его словам, полный ремонт объекта будет завершен в срок.