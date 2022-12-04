Стало известно, когда будет принята новая конституция ДНР Принятие новой конституции ДНР как субъекта России планируется до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятие новой конституции ДНР как субъекта России планируется до конца года, сообщил председатель народного совета ДНР Владимир Бидевка, передают «Ведомости». Предыдущая редакция конституции была принята в 2014 году.

Проект новой конституции Донецкой народной республики фактически готов, сейчас документ проходит финальные согласования. Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую конституцию Донецкой народной республики уже как субъекта Российской Федерации, — сказал он.

В сентябре прошли референдумы о присоединении к России ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской области. В ЛНР присоединение к РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Накануне референдума о готовности участвовать в референдуме заявили 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.