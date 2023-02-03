Стали известны подробности кровавой расправы уфимца над сыновьями SHOT: перед убийством двух своих детей уфимец поссорился со старшим сыном

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства убийства двоих малолетних детей своим отцом

Перед совершением убийства двух своих детей, 13 и семи лет, житель Уфы поссорился со старшим сыном и избил супругу, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина лег спать в комнате с мальчиком, а мать осталась с младшими детьми. Ночью женщину разбудила дочь и рассказала, что отец ругается со старшим сыном.

По данным Telegram-канала, обвиняемый вступил в конфликт с супругой, которая пришла защитить сына. Около пяти утра соседи обратились в полицию и сообщили, что в подъезде избивают девушку. После этого с разницей в несколько минут к правоохранителям обратились еще три раза. Соседи также сообщали, что мужчина начал душить детей, а после был слышен шум, крики и удары.

Прибывшие на место полицейские нашли три трупа - двух сыновей и отца с ножевым ранением в шею. Мать с младшей дочерью сумела сбежать. Семья считалась благополучной и ни на каких учетах не состояла.

Ранее стало известно об убийстве двоих детей в квартире в Уфе. По данным СК, 41-летний мужчина убил двоих сыновей 7 и 13 лет, после чего покончил с собой. Жена с 10-летней дочерью спаслась, убежав из квартиры.

Позже в Сети появились кадры из квартиры в Уфе, где произошло убийство. На данный момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов.